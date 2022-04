Chelsea : 4 joueurs absents face au Real Madrid

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce lundi matin avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid mardi soir (21h), le coach de Chelsea Thomas Tuchel a annoncé qu’il devrait se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre décisives.

« Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell sont absents, Romelu Lukaku ne peut pas voyager et Ross Barkley est malade », a expliqué Tuchel. L’entraîneur des Blues a également annoncé le retour de César Azpilicueta qui a été testé négatif au Covid et qui sera donc dans le groupe de Chelsea pour ce match de C1 face au Real.

