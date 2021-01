Lionel Messi et Antoine Griezmann régalent l'Espagne, Mauricio Pochettino s'attaque à Paul Pogba

La suite après cette publicité

La Catalogne s'enflamme pour le duo Messi-Griezmann

Malgré la tempête Filomena, le FC Barcelone a fait monter la température grâce à son duo Griezmann-Messi ! Face à Grenade, le Barça a enchaîné une troisième victoire de suite et comme le souligne Mundo Deportivo sur sa couverture, c'était : «La tempête parfaite.» Un match très sérieux des Blaugranas qui montrent enfin une montée en puissance de l'équipe de Ronald Koeman. Et cela est incarné par Lionel Messi et Antoine Griezmann, tous les deux auteurs d'un doublé hier soir pour ce succès 4-0. Et ce matin, c'est la relation entre les deux hommes qui est à l'honneur. «Cela commence à prendre effet», titre Sport de son côté. «Ce Barça-là, emmené par Messi et Griezmann, est convaincant et donne du moral aux troupes.» Pour l'Esportiu, cette relation grandissante entre les deux hommes donne «de nouvelles perspectives» à un Barça qui avait besoin de repères ces dernières semaines. Bref, la performance des deux hommes donne de «l'optimisme» comme le souligne très justement le quotidien catalan.

Pochettino veut construire autour de Pogba

En Angleterre, la FA Cup continuait ce samedi. Si le Daily Mirror fait largement sa Une sur cette compétition, le tabloïd nous donne une information mercato qui pourrait faire les gros titres dans les prochains mois. Alors que l'on sait que Paul Pogba veut quitter Manchester United à l'issue de la saison, le quotidien britannique nous indique que le PSG via Mauricio Pochettino pourrait convaincre le milieu de terrain de rallier la capitale française. «Le technicien argentin fait de Pogba une cible prioritaire pour renforcer le PSG.» Pochettino estime que «Pogba est le joueur idéal pour reconstruire une nouvelle équipe», rapporte le quotidien. Pour réussir un tel coup, le quotidien indique qu'une offre de 80 M€ sera nécessaire pour convaincre les dirigeants mancuniens de lâcher le champion du Monde 2018. Affaire à suivre… D'ailleurs comme le rapporte le Daily Star sur sa Une, les Red Devils se sont qualifiés pour le prochain tour de la FA Cup en dominant Watford (1-0) grâce à un but de Scott McTominay.

L'AC Milan repart de l'avant

Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la course au titre fait rage en Serie A ! Et l'AC Milan ne lâche rien. Battus par la Juve cette semaine (1-3), les Rossoneri ont parfaitement réagi avec une précieuse victoire (2-0) contre le Torino. Un succès qui fait la couverture de La Gazzetta dello Sport. Le quotidien fait dans le jeu de mots en indiquant que «le Milan avance», certes, mais bien aidé par la VAR et l'hésitation de l'arbitre au moment du penalty accordé et transformé par Franck Kessié. En tous cas, «le leader se relance» juge le journal au papier rose. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est la prestation de Rafael Leão qui est mise en avant. Le Portugais fait : «un coup à la Ibra», s'enthousiasme le quotidien transalpin et permet au Milan de pointer avec une avance de 4 points devant l'Inter qui joue ce midi contre la Roma. Enfin, pour le Corriere dello Sport, c'était : «un Milan à réaction» ! «Les Rossoneri prennent le large en tête & retrouvent Ibra.» Car le suédois a enfin fait son retour à la compétition après plusieurs semaines d'absences. De bon augure pour la suite…