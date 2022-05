Premier League : Arsenal tombe à Newcastle et voit la Ligue des Champions s'éloigner

Lourdement battus par Tottenham lors de la précédente journée (3-0), les Gunners étaient dans l'obligation de l'emporter sur la pelouse de Newcastle, ce lundi. Car en cas de nul ou de défaite, Arsenal serait mal positionné - avant la dernière de la saison - pour avoir une chance de retrouver la Ligue des Champions. Conscient de cela, Arteta alignait son trio d'attaque Smith Rowe-Saka-Nketiah face à des Magpies assurés de rester dans l'Élite pour le prochain exercice 2022-23, mais désireux de bien terminer sa saison pour la dernière devant son public.

Et les Gunners démarraient très mal cette rencontre et montraient rapidement des signes de fébrilités avec cette mauvaise relance de Ramsdale, proche de profiter à Almirón (8e). Bien mieux dans leur match, les Magpies dominaient les débats et Saint-Maximin manquaient de peu d'ouvrir le score. Le Français, après un rush solitaire, trouvait les gants de Ramsdale (36e). Derrière, Longstaff voyait sa frappe fuir le cadre avant la pause(43e). Une première période à oublier pour Arteta et ses hommes.

Arsenal n'a rien pu faire

La seconde mi-temps repartait sur les mêmes bases qu'en début de match, avec des Londoniens très timides. Et sur une contre-attaque, Joelinton tentait de trouver Wilson au premier poteau... mais White déviait finalement dans son propre camp (1-0, 55e). Bien servi par Guimarães, Wilson manquait ensuite de peu de faire le break (63e). Avant un duel manqué par Murphy (79e). Arsenal n'arrivait à rien, malgré les entrées de Martinelli et Lacazette qui n'ont rien donné.

À la suite d'un geste sublime, Wilson loupait le cadre de quelques centimètres et manquait, lui aussi, l'occasion d'enfoncer les Gunners (82e). Mais finalement, Guimarães était à la retombée d'un ballon repoussé par Ramsdale (2-0, 84e) et l'ex-Lyonnais mettait fin au suspense. Le club londonien n'aura plus son destin en main contre Everton, lors de la dernière journée et devra attendre un mauvais résultat des Spurs, à Norwich, déjà relégué. De son côté, Newcastle terminera tranquillement la saison à Burnley.