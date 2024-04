Borussia Dortmund : Edin Terzic lance déjà le choc face au PSG

Tombeur de l’Atlético de Madrid après avoir terminé premier de son groupe, le Borussia Dortmund s’apprête à retrouver le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse avant d’affronter l’invincible Bayer Leverkusen, Edin Terzic a évoqué cette double confrontation bouillante à venir. «Nous avons réalisé de très bonnes performances en Ligue des champions tout au long de la saison. Nous avons eu des débuts difficiles. Sur les deux premiers matches, nous n’avons pris qu’un point et tout le monde pensait que c’était fini. Mais ce n’est jamais fini si vous travaillez dur et si vous vous battez pour revenir. C’est ce que l’équipe a fait, et c’est ce que nous avons fait tous les jours. En ce moment, nous sommes très confiants, surtout dans ce genre de match».

Et d’ajouter : «nous savons que ce sera très difficile en demi-finales. La différence entre nous et le PSG, c’est que le PSG, dès le début de la campagne de la Ligue des champions, pensait déjà à la finale, qu’ils veulent gagner depuis de nombreuses années maintenant. Nous, nous sommes là parce que nous le méritons aussi et nous serons prêts pour cela. Encore une fois, je respecte le fait que vous soyez ici et que vous ayez fait un long voyage pour venir ici avec nous. Mais nous pensons d’abord à la Bundesliga, à nos deux prochains défis en Bundesliga, contre Leverkusen et contre Leipzig. Ensuite, nous commencerons à nous préparer pour les matches contre le PSG». De quoi mettre une belle pression sur le club de la capitale…