Real Madrid : Greenwood pourrait sauver Bellingham !

C’est la polémique du moment en Espagne. Samedi, face à Osasuna, Jude Bellingham a été expulsé après avoir tenu des propos plutôt vulgaires envers l’arbitre. Il a ainsi lancé un "fuck off" en direction de l’homme au sifflet, qui a cependant indiqué, dans le compte-rendu du match, que l’Anglais avait dit "fuck you". Quoi qu’il en soit, le milieu madrilène risque une sanction pouvant aller jusqu’à 12 rencontres de suspension.

Mais comme le rapporte Marca, le Real Madrid pourrait s’appuyer sur un précédent, qui concerne Mason Greenwood, expulsé pour des faits similaires l’an dernier avec Getafe lors de la 19e journée face au Rayo Vallecano. Effectivement, l’arbitre avait indiqué que le Marseillais lui avait dit "fuck you", alors qu’il avait en réalité dit "fuck sake". Le Comité de Compétition de la Fédération avait finalement donné raison à l’attaquant anglais et à Getafe, et avait annulé ce carton rouge. Le Real Madrid espère donc que ce précédent pourra innocenter Jude Bellingham, même si les propos tenus dans les deux cas ne sont pas exactement les mêmes…