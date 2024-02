Ronaldinho fait le show dans le Koh-Lanta turc

Même à la retraite, Ronaldinho n’a rien perdu de sa technique légendaire. Aujourd’hui âgé de 43 ans, le Brésilien a été invité dans une célèbre émission de télé-réalité de survie en Turquie, et a participé à quelques challenges autour du football. Un match sur une plage et un foot-volley, au cours de lesquels l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a montré son talent.

Son éternelle joie de vivre et ses qualités techniques ont ravi le public, et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, Ronaldinho est toujours aussi spectaculaire balle au pied.