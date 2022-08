JT Foot Mercato : Newcastle met les bouchées doubles pour son mercato

La suite après cette publicité

Newcastle accélère enfin sur le mercato

A l'instar de Manchester City et du PSG, Newcastle fait face au syndrome des clubs aux moyens illimités, à savoir la flambée des prix. Depuis le début du mercato, ce ne sont pas les noms ronflants qui manquent, mais quand Newcastle toque à la porte, les prix s'envolent. Résultat, le mercato des Magpies est au ralenti. Mais il pourrait bien s'accélérer car cette fois-ci, ils sont décidés à sortir le chéquier. Dans le viseur, le jeune espoir de Chelsea Conor Callagher. Malgré le coup de cœur de Thomas Tuchel pour son joueur, l'entraîneur allemand a reconnu qu'il sera difficile pour lui de le faire jouer régulièrement. Selon The Sun, les Magpies pourraient lui offrir ce temps de jeu et seraient prêts à débourser pas moins de 47 M€ pour s'attacher les services du milieu de terrain anglais. L'ailier de Leeds Jack Harrison, valeur sûre en Premier League, est aussi pisté. Newcastle a même déjà soumis une offre de 40 M€ selon nos informations. Leeds en espère encore plus, aux alentours de 47 M€. Autre alternative, Kamaldeen Sulemana du Stade Rennais. Selon le Daily Mail, la valeur de l'international ghanéen tournerait autour des 35 M€. Enfin, Newcastle aimerait profiter des difficultés financières de Leicester pour attirer James Maddison. D'après The Times, une offre supérieure à 50 M€ a été transmise, mais rejetée par les Foxes. Ça patine encore, mais ça commence à se préciser pour les pensionnaires de St James Park.

Le PSG ne lâche pas Rashford

La prochaine priorité du PSG sera l'arrivée d'un attaquant, comme l'a d'ailleurs confirmé le coach Christophe Galtier en conférence de presse. Il y a quelques jours, L'Équipe révélait l'intérêt du club parisien pour Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, qui sera en fin de contrat dans un an. Son profil est grandement apprécié par Luis Campos qui aimerait l'associer à Kylian Mbappé en attaque. The Times et The Sun assurent en cœur ce matin que Paris va faire «une méga offre» à l'international anglais avec un bail longue durée. Les discussions entre le club français et l'entourage du joueur ont bien avancé et sont très positives. D'après nos infos, le joueur de 24 ans est très intéressé par le challenge parisien. Reste à convaincre Manchester United de le lâcher. Et ce ne sera pas chose aisée puisque son coach Erik ten Hag semble compter sur lui.

Les officiels du jour

Déjà prêté au sous-marin jaune en seconde partie de saison dernière, Giovani Lo Celso retourne dans le club espagnol. Le joueur de 26 ans ne figurait pas dans les plans du coach Antonio Conte. Tottenham a donc accepté un nouveau prêt, sans option d'achat. En proie à des difficultés financières pour inscrire ses nouvelles recrues en Liga, le Betis va pouvoir souffler. Par le biais d'un communiqué, le club andalou a annoncé le départ imminent du défenseur central international espagnol, Marc Bartra, dans le cadre d'un transfert définitif. Il s'est engagé avec Trabzonspor, en Turquie. Après Pol Lirola, Elche ajoute un nouveau renfort à son effectif : Álex Collado. Le club espagnol et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt du milieu de terrain polyvalent pour une saison. Le mercato XXL de Nottingham Forest se poursuit. Le promu en Premier League vient de s'attacher les services du milieu suisse Remo Freuler. L'Atalanta récupère environ 9 M€ dans cette opération.