Serie A : au terme d'un match fou, Crotone renverse Parme

A l'occasion de la 33ème journée de Serie A, Parme accueillait Crotone au stade Ennio Tardini. Battus par la Juventus (3-1) mercredi, les hommes de Roberto D'Aversa devaient absolument l'emporter face à la lanterne rouge du championnat pour conserver un mince espoir de maintien. Pour Crotone, défait sur sa pelouse par la Sampdoria (1-0) en début de semaine, la relégation en Serie B ne faisait malheureusement guère de doute. Contre toute attente, les hommes de Serse Cosmi ouvraient le score avant le quart d'heure de jeu par Magallan qui profitait d'un bon service d'Ounas (0-1, 14e).

Juste avant la demi-heure de jeu, Parme égalisait par Hernani bien servi par Cornelius (1-1, 29e). Mais la lanterne rouge de Serie A ne lâchait rien et inscrivait un deuxième but avant la pause par Simy sur un nouveau caviar d'Ounas (1-2, 42e). Etincelant dans cette première mi-temps, Ounas mettait les siens à l'abri (1-3, 45+1). Vexés, les protégés de Roberto D'Aversa réduisaient le score par Gervinho (2-3, 49e). Cinq minutes plus tard, Mihaila permettait à son équipe d'égaliser (3-3, 54e). Dan ce match totalement fou, Crotone prenait une nouvelle fois l'avantage grâce à un penalty de Simy (3-4, 69e) qui s'offrait un doublé. Avec ce cinquième succès de la saison, les visiteurs revenaient à deux longueurs de leur adversaire du soir au classement.

