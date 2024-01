Affaire Calciopoli : la Juventus va encore sortir le portefeuille

La longue bataille juridique entamée par la Juventus dans l’affaire du Calciopoli se termine par un énième coup dur pour le club turinois. Après avoir renoncé au dernier recours devant le Conseil d’État, la Juventus devra en effet payer les frais de justice engagés par les parties adverses. Les Bianconeri, comme l’a établi le Conseil d’État, devront indemniser à la fois l’Inter et la FIGC : «Considérant qu’avec le mémoire notifié et déposé le 13 octobre 2023, également signé par le représentant légal de Juventus Football Club SpA, la partie requérante a déclaré renoncer au recours, demandant le remboursement des frais de procédure»

Mais combien la Juventus doit-elle payer à l’Inter et à la FIGC ? Le Conseil d’État italien, statuant définitivement sur l’appel, a pris acte de la renonciation au recours indiquée et a donc condamné le club de la Juventus à payer les frais relatifs à cette instance de jugement, qui sont réglés à hauteur de 5 millions d’euros en faveur de chacune des contreparties constatées, à savoir l’Inter Milan et la Fédération italienne de football (FIGC).