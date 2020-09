OL : mais que veut Memphis Depay ?

C'est une certitude, le FC Barcelone s'intéresse à Memphis Depay. L'entraîneur Ronald Koeman l'a fait savoir publiquement. Mais le Barça ne semble pas pressé d'accélérer dans ce dossier. Jean-Michel Aulas l'avait assuré au détour d'un tweet, en expliquant que Josep Maria Bartomeu lui avait confié qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour formuler une offre cohérente.

Depuis, le club catalan a cédé Nelson Semedo (30 M€ + 10 M€ de bonus à Wolverhampton) et vient surtout de laisser partir Luis Suarez à l'Atlético de Madrid contre 6 M€. Le journal As l'assure, le Barça va bien recruter un nouvel attaquant, car il faut remplacer le buteur uruguayen. Et Depay est la solution privilégiée par Koeman, bien plus que Lautaro Martinez, le grand objectif de l'été blaugrana avant que le coronavirus chamboule les plans. Mais que souhaite réellement l'international néerlandais ?

Depay pas si chaud pour quitter l'OL

C'est une question qui se pose concrètement. Comme le rapporte L'Equipe, le joueur de 26 ans n'est absolument pas obnubilé par un départ, peu importe que ce soit le Barça qui vienne taper à sa porte. Il aurait même confié à des proches du vestiaire qu'il serait toujours à Lyon dans les prochains mois. Une sacrée révélation qui s'explique par sa situation contractuelle et sa santé physique. Depay sait qu'à Lyon, il pourra tranquillement recouvrer l'intégralité de ses moyens physiques après sa rupture des ligaments croisés survenue en décembre dernier, sans la moindre pression.

Capitaine et nouveau détenteur du numéro 10, le joueur dispose d'un statut qui lui confère une tranquillité quant à son rôle et son utilisation. Ce qui ne serait pas le cas à Barcelone s'il devait y être transféré, malgré la présence de son ancien sélectionneur Koeman. De plus, à un an de la fin de son contrat, il peut tabler sur un futur juteux contrat et une belle prime à la signature, avec aussi peut-être plus de choix, à partir de janvier prochain. Il est donc loin d'être garanti qu'une offensive du Barça en fin de mercato, ce dont est persuadé l'OL, achève de convaincre Depay...