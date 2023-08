Ernest Nuamah transféré à Molenbeek et prêté dans la foulée à l’OL

La suite après cette publicité

Encadré par la DNCG sur les transferts et la masse salariale, l’Olympique Lyonnais était conscient que son mercato estival allait être compliqué. Malgré tout, les Gones ont réussi à faire venir Ainsley Maintland-Niles, Duje Caleta-Car, Clinton Mata, Skelly Alvero et le jeune défenseur de Crystal Palace, Jake O’Brien. Cependant, cela n’était pas suffisant pour Laurent Blanc et la direction de l’OL, qui recherchait absolument un ailier avant la clôture du mercato.

Comme nous l’avions évoqué, l’OL était alors en négociations avancées avec le club danois du Nordsjælland pour un prêt avec option d’achat obligatoire - pour un montant supérieur à 20 M€ - du jeune Ghanéen, Ernest Nuamah (19 ans). Un des rares moyens trouvés par l’OL pour contourner les sanctions soumises par la DNCG sur ce mercato estival. Un joli coup réalisé par le board lyonnais, malgré un début de saison catastrophique et deux défaites en deux rencontres, à Strasbourg (1-2) et contre Montpellier (4-1).

Un profil ciblé par le PSG

Priorité au poste d’ailier et désireux de rejoindre le club, Ernest Nuamah a donc été prêté, comme le précise le club danois dans son communiqué : «Après un été mouvementé et marqué par l’intérêt des ligues majeures, Ernest Nuamah a désormais choisi la suite de sa carrière. L’attaquant de 19 ans a choisi le grand club français de l’Olympique Lyonnais. (…) Le FC Nordsjælland a donc finalisé les négociations avec le groupe de propriété Eagle Football, ce qui signifie qu’Ernest Nuamah rejoindra le club belge du RWD Molenbeek et sera prêté directement à l’Olympique Lyonnais», a indiqué le club scandinave.

Avec 12 buts et 4 passes décisives en 30 matches du championnat danois, Ernest Nuamah a impressionné les observateurs des plus grands clubs d’Europe. Meilleur buteur du Nordsjælland, le néo-international ghanéen était également surveillé par le Paris Saint-Germain. Matthieu Louis-Jean, qui a supervisé le natif de Kumasi à plusieurs reprises durant l’hiver du temps où il était encore à l’OM, tient donc une belle recrue qui pourra apporter beaucoup à une attaque lyonnaise en plein doute sur ce début de saison.