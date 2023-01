Ernest Nuamah a tapé dans l’œil de l’OM !

La suite après cette publicité

L’OM est sur tous les fronts en cette fin de mercato et prêt à mettre un gros chèque sur Terem Moffi. Pablo Longoria et Javier Ribalta mènent les opérations personnellement et rêvent toujours de pouvoir attirer le buteur nigérian. Mais cela n’empêche pas la cellule de recrutement du club phocéen de prospecter dans toute l’Europe à la recherche de la perle rare, si possible jeune et avec une forte marge de progression.

Selon nos informations, Ernest Nuamah a d’ailleurs tapé dans l’œil des scouts marseillais. Cette pépite ghanéenne de 19 ans explose littéralement du côté du club danois de Nordsjaelland, actuel leader de son championnat. Vif, virevoltant et très puissant, ce milieu offensif capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite fait vivre un véritable cauchemar aux défenses danoises de première division. Sacré meilleur jeune joueur en septembre dernier de la Danish Superligaen, Nuamah a déjà marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives en 17 matches. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur est encore abordable pour un club comme l’OM. Mais attention, lorsque la cellule de recrutement marseillaise a supervisé le crack ghanéen, près d’une dizaine de scouts de clubs européens étaient déjà présents…

