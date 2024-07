Yohan Bilingi ne signera finalement pas à Pau

En passe de retrouver un nouveau challenge du côté de Pau, Yohan Bilingi ne rejoindra finalement pas le sud-ouest de la France. Alors que nous vous révélions dernièrement que l’arrière latéral droit, au profil polyvalent, était sur le point de s’engager pour deux saisons avec les Maynats, le deal a finalement capoté et la raison a de quoi surprendre… Selon nos dernières informations, le natif d’Alfortville, en congés depuis un mois et demi et attendu par sa nouvelle direction, a finalement appelé le club, la veille de la reprise, pour demander quelques jours en plus.

La suite après cette publicité

Une aberration pour le directeur sportif et la formation paloise mais également son conseiller, qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le Français de 25 ans. Agacés par le comportement du joueur, les pensionnaires du Nouste Camp ont quant à eux finalement décidé de recaler l’ancien défenseur de l’USL Dunkerque et de mettre un terme au dossier. Actuellement libre de tout contrat, et récemment proposé à Martigues - qui n’a pas souhaité donner suite - Yohan Bilingi se retrouve donc sans club et à la recherche d’un nouveau défi…