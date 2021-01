Le Real Madrid et la difficile gestion des fins de contrat

La suite après cette publicité

Si sportivement la situation est assez moyenne pour le Real Madrid avec une deuxième place en Liga à quatre points de l'Atlético de Madrid (qui dispose encore de deux matches en retard), le club merengue doit aussi jouer avec des finances en difficulté. La crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 a fait du mal et le Real Madrid a dû à deux reprises opérer une réduction du salaire de ses joueurs. Cela a directement une incidence sur un sujet, celui des prolongations de contrat.

Comme le rappelle As, trois joueurs seront libres en juin prochain et peuvent même déjà discuter avec des clubs. Il s'agit de Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Prévoyant une nouvelle réduction des salaires afin d'équilibrer les comptes, le Real Madrid sait qu'il ne pourra pas arriver à être cohérent s'il prolonge ses joueurs avec une amélioration salariale et se retrouve ainsi dans un dilemme. Pour Luka Modric (35 ans), cela devrait néanmoins être une question de temps. Le Croate est proche de prolonger pour un an, jusqu'en 2022.

Le cas Sergio Ramos

Pour Sergio Ramos (34 ans) et Lucas Vazquez (29 ans) c'est encore flou et le temps presse puisqu'il n'y a plus que cinq mois et demi pour les conserver. Disposant d'une bonne cote et face à l'intérêt du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos risque bien de cristalliser le Real Madrid. Même son de cloche pour Karim Benzema (33 ans) et Raphaël Varane (27 ans) qui seront libres en juin 2022. Pour le moment loin d'être critique, la situation demandera néanmoins un effort du Real Madrid qui compte bien prolonger ses joueurs, en plus d'être en passe de s'offrir David Alaba.

Pour les trois autres joueurs libres en 2022, à savoir Isco (28 ans), Marcelo (32 ans) et Nacho Fernandez (31 ans), la position de la Casa Blanca est bien différente. Le premier souhaite quitter le Real Madrid et pourrait le faire cet été s'il trouve preneur. Le second n'est plus que l'ombre de lui même et officie comme doublure de Ferland Mendy. Difficile à l'heure actuelle pour les Merengues de garder une ancienne gloire avec un gros salaire et qui n'est plus au niveau de jadis. Pour Nacho Fernandez, c'est un peu différent. Dans un statut de doublure, il devra continuer de prouver sa valeur s'il veut rester. La position du Real Madrid n'est pas définitive mais elle pourrait amener à un départ du joueur.