Accord trouvé entre le Real Madrid et David Alaba

C'est un sacré coup qu'aurait réalisé le Real Madrid. D'après les informations de Marca, le champion d'Espagne en titre a trouvé un accord avec David Alaba et ses représentants en vue de la saison prochaine. Alors que nous sommes en plein mercato d'hiver, l'Autrichien de 28 ans va devenir le premier renfort madrilène pour l'été prochain. Il va donc quitter le Bayern Munich où il est arrivé à 18 ans seulement.

Le quotidien espagnol va même plus loin dans ses révélations car il aurait en sa possession tous les chiffres de cet accord. Le joueur polyvalent va signer un contrat de 4 saisons et va toucher un salaire de 11 M€ par an. Il aurait même déjà passé sa visite médicale, ce qui rend ce transfert déjà bouclé. C'est la fin d'un long feuilleton qui avait démarré il y a quelques mois déjà et qui devrait faire date à Munich.

Contrat de 4 ans

Alors que le champion d'Europe avait lancé des négociations pour prolonger le gaucher, le clan du joueur mené par Pini Zahavi a tout fait pour bloquer les négociations. Les dirigeants du Bayern Munich ont fini par perdre patience et sont partis au clash. Si la fin de parcours entre Alaba et son club formateur aura été entachée de relations difficiles, les prestations sur le terrain n'ont jamais posé problème.

Du côté du Real Madrid, on réalise un énorme coup. Si l'international autrichien (75 sélections, 14 buts) va probablement toucher une grosse prime à la signature, le club espagnol recrute surtout un joueur de classe mondial sans aucune indemnité de transfert. Formé en latéral gauche, il est capable de jouer au milieu de terrain mais a surtout été repositionné en défense centrale depuis deux ans. De quoi offrir pas mal de garanties à la Casa Blanca qui a quelques dossiers de prolongation sur le feu.