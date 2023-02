OGC Nice : la réaction à chaud de Billal Brahimi après son doublé face à Ajaccio

La suite après cette publicité

Quelques instants après la grosse victoire acquise aux dépens de l’AC Ajaccio (3-0), l’ailier international algérien de l’OGC Nice Billal Brahimi, alors sur le départ du côté de l’ESTAC à la fin du mercato hivernal, a réagi à son superbe doublé inscrit sur la pelouse de l’Allianz Riviera, avec deux frappes enroulées du gauche, avouant que sa deuxième réalisation était à l’origine d’une demande, depuis le banc, de son entraîneur Didier Digard.

«Je suis content, j’espère que ça va continuer comme ça. Je pense que le deuxième but est plus dur, j’ai entendu dire le coach « tire », j’ai fait en sorte de tirer et c’est rentré, je suis content. C’était compliqué, mais à la fin, ça s’est ouvert et on a fait en sorte de marquer. Finalement, je peux dire merci à Nicolas Pépé de ne pas être parti !», a déclaré le Fennec de 22 ans au micro d’Amazon Prime.

