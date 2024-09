Le vestiaire de l’OM est en folie après avoir climatisé l’OL

L’Olympico de dimanche soir a tenu toutes ses promesses… ou presque. Tout dépend dans quel camp on se trouve. Du côté lyonnais, le club comme les supporters sont très déçus après la défaite 3 à 2, alors que l’équipe de Pierre Sage était en supériorité numérique dès la cinquième minute de jeu. Du côté phocéen, tout le monde est forcément très heureux après ce coup de force au Groupama Stadium. Après la rencontre, Valentin Rongier était aux anges. C’est le football, il faut y croire jusqu’au bout. On savait que ça allait être un match compliqué. On était venu ici pour imposer notre jeu avec le ballon et sans le ballon. Il y a eu ce fait de jeu au début de match avec l’expulsion de Leo (Balerdi). Mais c’est ça le football, il faut y croire jusqu’au bout. Je pense qu’on n’a vraiment pas démérité ce soir.

La suite après cette publicité

Il a ajouté : « certes, Lyon a eu la maîtrise du ballon sur l’ensemble du match du fait d’être un de moins. Surtout, toutes les situations qu’on a eues, on y a cru jusqu’au bout. On est très content du résultat ce soir (…) C’est un super scénario, surtout pour nous. Venir gagner comme ça à l’extérieur dans l’Olympico, en plus à dix contre onze, je pense que c’est à l’image de notre début de saison. On continue de faire très bien sur terrain et tout ce qui se passe en dehors, ça crée une dynamique. Je pense qu’on la ressent quand on regarde les matches (…) On a vu après l’expulsion le mode de jeu de l’OL et on savait qu’on allait avoir de la place sur les contre-attaques. Il nous ont laissé des espaces et on a su marquer au bon moment.»

À lire

Les joueurs de l’OM envoient un message aux supporters

La victoire d’un groupe

Neal Maupay était également content après cet énorme coup à Lyon. «Evidemment, on se dit que c’est encore jouable sinon on arrête le match et puis on rentre à la maison. On savait que ça allait être compliqué, ils ont eu des occasions. Géronimo (Rulli) a fait un grand match. Même quand ils ont marqué le deuxième but égalisateur à la fin, on savait qu’ils étaient fébriles. Nous, on croit en nos forces et on est sûrs de nos forces même si on n’a pas fait notre meilleur match. On savait que c’était possible et on l’a fait (…) C’est toujours compliqué à l’extérieur, sans nos supporters et puis prendre un rouge au bout de 5 minutes, concéder un pénalty juste avant la mi-temps, il y avait tous les éléments qui étaient défavorables. Mais ça montre la force de caractère du groupe.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté : «on se l’est dit à la mi-temps : les gars, c’est compliqué, mais ce n’est pas grave, c’est dans ces moments-là qu’on voit aussi le caractère de l’équipe et si on est une bonne équipe ou pas. Tout le monde a répondu présent, on s’est battu. C’était compliqué, mais on n’a pas cessé d’y croire et comme je l’ai dit les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné et les joueurs qui étaient sur le banc ont fait la différence. C’est ça la force de l’OM, c’est qu’on est un vrai groupe de bons joueurs et potes avant ça. On veut tous travailler dur les uns pour les autres et on l’a montré ce n’est pas le onze qui débute, mais c’est tout un groupe qui va faire la différence cette saison.»

De Zerbi a aimé la mentalité

Roberto De Zerbi est du même avis que ses hommes. «Ce match a été conditionné par l’exclusion justifiée de Balerdi. C’est notre capitaine, il est conscient de son erreur. Quand un coéquipier est en difficulté, on ne peut pas l’abandonner. C’est un grand match ce soir avec du courage, de l’abnégation pour ne jamais abandonner. C’est plus important que la victoire ou le classement. Comme vous dites, c’est une victoire "aux couilles". C’est fondamental pour s’inscrire dans la durée. On va l’oublier dès mercredi pour se focaliser contre Strasbourg, mais on va le garder en tête car on a vécu de belles émotions (…) J’y croyais avant le match. J’y ai toujours cru. On a mérité cette victoire. En première période, on a eu deux occasions franches, on a été dangereux. On y croyait dans le vestiaire. On voulait rendre très heureux la ville de Marseille et les supporters.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : «je ne suis pas surpris. Je suis très heureux de cette mentalité affichée. Tous mes joueurs se sont battus même à 2-2 pour aller gagner le match. Je suis très fier mais je serai fier aussi dans la défaite. Un résultat varie selon plusieurs raisons dans le football. » Mais Valentin Rongier ne veut pas s’emballer malgré ce beau succès. «Je pense qu’il faut avoir beaucoup d’humilité. On sort d’une saison moyenne. Là, on est en train de faire un début de saison presque en boulet de canon avec juste un match nul contre Reims. On sait que dans le foot tout va très vite et on garde les pieds sur terre, et surtout, on continue de travailler car on est loin du résultat qu’on veut. » Mais l’OM a frappé un joli coup dimanche à Lyon.