Brésil : Fernando Diniz prévient Neymar

Neymar a fini par quitter le PSG, 6 ans après son arrivée. Il a rejoint l’Arabie saoudite et Al-Hilal contre 90 M€. En attendant sa présentation avec sa nouvelle équipe qui doit avoir lieu ce samedi soir, le milieu offensif a été convoqué hier par son sélectionneur, Fernando Diniz, pour les deux prochains matchs du Brésil face à la Bolivie (9 septembre) et au Pérou (13 septembre) dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Diniz assure que son numéro 10 devra se montrer compétitif pour être de nouveau appelé les prochains mois.

«J’ai parlé avec Neymar, il s’est montré heureux et motivé à l’idée de continuer son histoire avec la seleção. Il mérite, pour l’immense talent qu’il possède, d’écrire bientôt la plus belle page de son histoire avec le Brésil. Il peut surmonter n’importe quel obstacle, comme celui de jouer dans une ligue moins compétitive qu’en Europe. (…) Ce qui déterminera la sélection des joueurs, ce sont leurs performances à l’étranger, que ce soit en Arabie saoudite, en Europe, au Brésil, où que ce soit. Et surtout quand ils seront appelés, quand ils joueront avec l’équipe nationale.»