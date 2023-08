Brésil : Neymar Jr et Marquinhos convoqués, mais pas de Paqueta

Le sélectionneur intérimaire du Brésil a dévoilé sa liste des 23 joueurs convoqués pour la trêve internationale de septembre, durant laquelle la Seleção débutera ses qualifications pour la Coupe du Monde 2022 par deux rencontres face à la Bolivie (08/09, Belem) et le Pérou (12/09, Lima). Le technicien auriverde a fait appel à plusieurs joueurs de Ligue 1, comme Marquinhos (PSG), ou encore les Monégasques Caio Henrique, convoqué pour la première fois, et Vanderson, qui a déjà fait sa première apparition sous le maillot jaune et vert.

Neymar Jr, parti du côté d’Al-Hilal, est également présent dans la liste. Présent en conférence de presse pour présenter son groupe, Diniz a tenu à expliquer sa décision de ne pas prendre le milieu offensif de West Ham, Lucas Paqueta, visé par une enquête de la FA. « C’est une façon de le préserver pour qu’il puisse résoudre ces questions. On a connu ça au Brésil. Il faut du temps pour régler le problème. J’adore ce joueur et les portes seront ouvertes quand il parviendra à résoudre de façon positive cette histoire. »