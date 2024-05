Euro 2024 : la Hongrie dévoile sa liste des 26

Placée dans le groupe A avec l’Allemagne, l’Écosse et la Suisse lors de l’Euro 2024, la Hongrie ouvre le bal et vient de dévoiler sa liste pour la compétition. L’équipe de Marco Rossi est composée de 26 noms et ces derniers pourront être modifiés en cas de blessure ou de suspension. On retrouve également les stars de l’équipe comme le milieu de Liverpool Dominik Szoboszlai et les deux joueurs du RB Leipzig Willi Orban et Peter Gulacsi.

Un visage connu en Ligue 1 est présent en défense avec le Havrais Loïc Négo. Dans une équipe composée de 6 joueurs évoluant en Allemagne, on peut compter aussi sur 9 éléments qui jouent en Hongrie. La sélection hongroise démarrera son Euro contre la Suisse dans un mois, le 15 juin prochain.

La liste complète de la Hongrie pour l’Euro 2024 :

Gardiens : Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig) et Peter Szappanos (Paksi)

Défenseurs : Botond Balogh (Parme), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (MOL Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosie), Willi Orban (RB Leipzig) et Attila Szalai (Fribourg)

Milieux : Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK Budapest), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (La Spezia), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loïc Nego (Le Havre), Andras Schäfer (Union Berlin) et Callum Styles (Sunderland)

Attaquants : Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphie), Krisztofer Horvath (Kecskemeti), Roland Sallai (Fribourg), Dominik Szoboszlai (Liverpool) et Barnabas Varga (Ferencvaros)