Gaëtan Laborde file au Stade Rennais

En cette fin de mercato, Montpellier se fait saigner. Après le départ d'Andy Delort du côté de l'OGC Nice la semaine dernière, c'est désormais son ex-compère en attaque Gaëtan Laborde qui quitte le MHSC. L'attaquant de 27 ans, à qui il restait deux ans de contrat dans l'Hérault, s'en va au Stade Rennais. L'opération s'élève à 18 M€ selon nos informations, bonus compris.

Le joueur a lui aussi trouvé un accord puisque la nouvelle de ce transfert est maintenant officielle. «Après 3 saisons sous le maillot pailladin, l'attaquant de 27 ans quitte le MHSC. Il est arrivé au club avec le statut de talent en quête de temps de jeu, il en repart avec celui de joueur confirmé de Ligue 1», dévoile le communiqué de Montpellier. «Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la signature, pour 4 ans, de Gaëtan Laborde. L’attaquant de 27 ans arrive en provenance du Montpellier HSC» a lâché de son côté le club breton. Le voici désormais lié jusqu'en juin 2025 avec le Stade Rennais.

Le club breton s'offre un joli coup en faisant venir l'avant-centre, prenant le dessus sur la concurrence, et notamment celle de l'Olympique Lyonnais, ou encore du Séville FC. Avec ce nouveau transfert, c'est pas loin de 80 M€ qui ont été déboursés cet été, alors qu'Eduardo Camavinga s'apprête lui à partir du côté du Real Madrid, laissant un chèque d'environ 40 M€ à son club formateur.

