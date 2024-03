Mohamed Henni s’attaque violemment à Kylian Mbappé

Il y a quelques jours, le clan Mbappé avait décidé de mettre en demeure l’influenceur Mohamed Henni, qui avait utilisé le nom du joueur du PSG pour nommer un burger commercialisé dans sa chaîne de restauration. L’influenceur marseillais avait écrit sur la description de ce burger « pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Cela n’avait pas plus à l’entourage du joueur. Et visiblement cela n’a pas plus non plus à Mohamed Henni. Ce dernier était l’invité de TPMP ce jeudi et il en a profité pour dézinguer le Français.

«Il ne veut être associé à aucune marque, à aucun joueur. Quand il est avec des Messi, des Neymar il fait la gueule. C’est bon à un moment, si tu veux jouer tout seul va faire du tennis, va faire du golf. La malbouffe, ça fait partie du patrimoine du supporter du football. On aime manger notre pizza devant le match, il faut qu’il arrête de nous faire chier Mbappé. Faut qu’il arrête de faire culpabiliser les gens », a-t-il lancé devant un public hilare. Pas sur que KM7 apprécie.