Mercato : Antonio Conte se lâche sur Khvicha Kvaratskhelia !

Les supporters du PSG peuvent y croire encore un peu plus dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Nous vous le révélions ces derniers jours, le grand artisan (avec Victor Osimhen) du Scudetto 2023 est ardemment courtisé par le club de la capitale. Deux offres ont été proposées à la direction napolitaine. Une première s’arrête à 45 M€ en plus de Randal Kolo Muani. La seconde monte à 60 M€, avec Milan Skriniar dans les bagages. D’après nos dernières informations, un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs. Antonio Conte lui-même le confirme. Kvara va s’en aller dans les prochains jours.

Le coach des Partenopei est apparu très remonté en conférence de presse ce samedi contre le Géorgien. «Je n’ai jamais évité les questions inconfortables, si je parle c’est parce que je dis la vérité sinon je préfère me taire. Nous parlons d’un joueur important qui était déjà sur le point d’être vendu cet été. Je voulais des certitudes techniques et cet été j’ai exigé du président que certains joueurs soient confirmés, dont lui, qui avait demandé à être vendu, et il n’était pas le seul. On oublie trop facilement… », démarre le technicien, qui déplore d’ailleurs l’absence du joueur pour ce week-end en Serie A, officiellement pour une raison physique.

Conte : «Kvara a demandé à quitter le club (…) je ressens une grande déception»

« Il y a six mois, j’ai dû convaincre ceux que je considérais comme essentiels de rester mais beaucoup voulaient prendre un autre chemin. J’ai réussi et eux aussi sont contents d’être restés mais Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision. Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club, lui montrer qu’il était important » poursuit-il particulièrement en colère. «Il avait un contrat qui devait être renouvelé et maintenant nous revenons au début », déplore-t-il et y voit un échec personnel.

«Je prends les problèmes à bras-le-corps. Cela veut dire que je n’ai pas été assez insistant pour convaincre les parties d’avancer ensemble. Aujourd’hui, je dois prendre du recul, je ne peux pas garder ceux qui ne veulent pas rester. Je l’ai fait cet été mais c’était un nouveau coup de tonnerre» grimace le technicien de 55 ans. «Maintenant, il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai opposé mon veto, je l’ai fait cet été quand je pensais pouvoir le convaincre de la qualité du projet, mais là, je n’ai pas réussi. Nous allons perdre un joueur important.»