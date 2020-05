Mercato : le coronavirus pousse Manchester United à revoir ses plans

Manchester United avait prévu de se renforcer significativement cet été alors que le club britannique était toujours en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions (à trois points de Chelsea, quatrième et dernier qualifié pour la C1). Mais, même si le championnat anglais devrait reprendre dans quelque temps, la crise liée au coronavirus, partout dans le monde, a changé beaucoup de choses, surtout chez les Red Devils.

La semaine passée, Ed Woodward, le grand patron de MU, a expliqué devant les investisseurs que les affaires n'étaient pas aussi bonnes que d'habitude. Outre le fait que Manchester a perdu des revenus sur les cinq rencontres qui devaient se tenir à domicile depuis la suspension des compétitions, les dirigeants de l'écurie anglaise estiment leurs pertes à près de 15 millions de livres (près de 17 M€) pour les droits télés. Par conséquent, cela change un peu les priorités estivales des pensionnaires d'Old Trafford.

MU veut deux joueurs de Bournemouth

Même s'ils envisagent toujours de recruter trois joueurs et que Jadon Sancho (Borussia Dortmund) est toujours la priorité, ils sont en train de se tourner vers d'autres éléments. Initialement, en plus de l'ailier du BvB, ils voulaient récupérer James Maddison, qui devrait prolonger à Leicester, le capitaine d'Aston Villa, Jack Grealish, et le jeune joueur de Birmingham, Jude Bellingham. Sauf que finalement, c'est plutôt vers le club de Bournemouth qu'ils devraient se tourner pour recruter selon les informations du Manchester Evening News.

Le premier nom est bien connu puisqu'il s'agit de Joshua King (quatre buts en Premier League cette année dont un contre MU). Le Norvégien avait fait ses classes à MU avant de rejoindre Blackburn puis Bournemouth. L'hiver dernier, MU avait déjà tenté de le signer, sans succès devant les exigences de son club (30 M€). L'autre élément est le Gallois David Brooks (22 ans), qui a été blessé au genou cette saison, mais qui devrait revenir pour la fin de saison. Avec les Red Devils, nous ne sommes plus à un retournement de situation près...