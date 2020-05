Chelsea et Manchester United veulent Joshua King

La carrière de Joshua King (28 ans) aurait pu pénétrer dans une autre dimension en janvier dernier. Lors du dernier jour du mercato hivernal, Manchester United, alors à la recherche d'un buteur en urgence avant de finalement se faire prêter Odion Ighalo (30 ans), a en effet soumis une offre de 20 M£ (environ 22,3 M€) à Bournemouth pour l'attaquant international norvégien (46 sélections, 17 buts), passé par les Red Devils chez les jeunes, où il ne s'est jamais imposé. Une proposition rejetée par les Cherries pour leur numéro 28, auteur 48 réalisations et 15 passes décisives en 163 apparitions depuis qu'il a rejoint la formation entraînée par Eddie Howe, en juillet 2015.

Selon les informations de Sky Sports, l'attaquant de Bournemouth, où il est sous contrat jusqu'en 2021, pourrait quitter le club dans les prochaines semaines, alors que la menace de le voir partir librement un an après plane au-dessus des Cherries. Le très sérieux média britannique précise que quatre des six clubs formant le fameux «big 6» en Premier League, dont Manchester United et Chelsea (Frank Lampard apprécie particulièrement son profil), souhaitent s'attacher les services de Joshua King cet été. Reste à connaître l'identité des deux autres clubs sur les rangs et surtout à savoir qui remportera cette bataille pour le Norvégien, qui pourrait cette fois-ci bel et bien changer de dimension.