EdF : Noël Le Graët a déjà un nom en tête pour remplacer Deschamps

En pleine campagne pour les élections à la Fédération Française de Football où il vise un nouveau mandat de président, Noël Le Graët a évoqué la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France.

S’il n’envisage pas un départ du double champion du monde 1998 et 2018, le président de la FFF a déjà un nom en tête si DD quitte son poste durant son mandat… À savoir un certain Zinedine Zidane comme il l’a avoué à RTL. « On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait et si je suis encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane.» Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé.