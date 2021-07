Real Madrid : Luka Modric heureux de retrouver Carlo Ancelotti

Après l'élimination de l'Euro 2020 en huitièmes de finale face à l'Espagne et des vacances accordées par le Real Madrid, Luka Modric, qui va disputer sa dixième saison au club, a fait son retour au centre d'entraînement de Valdebebas ce samedi matin, à la veille du premier match de préparation des Merengue face aux Glasgow Rangers, champions d'Écosse. Dans un entretien publié par le club sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain croate n'a pas caché sa joie de retrouver Carlo Ancelotti, qu'il avait connu à Madrid entre 2013 et 2015.

«Je suis heureux de revoir mes coéquipiers et j’ai hâte de travailler et de me préparer à aider l’équipe à faire du bon travail. C’est super de retrouver Ancelotti après ces quelques années, je suis très heureux. C’est un grand entraîneur qui a eu beaucoup de succès lors de son premier mandat ici et j’espère qu’il pourra avoir autant de succès maintenant qu’il est de retour», a-t-il affirmé au micro du média officiel de la Maison Blanche.