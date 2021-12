Ligue Europa Conférence : Tottenham-Rennes reporté !

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les amateurs de ballon rond. Alors que la rencontre de Ligue des Champions entre l'Atalanta Bergame et Villarreal a été reportée ce mercredi soir à cause de la neige, Tottenham vient d'annoncer que son match de Ligue Europa Conférence contre le Stade Rennais n'allait pas non plus se disputer jeudi soir, mais pour une autre raison.

«Nous pouvons confirmer que notre match à domicile du Groupe G de l'UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais n'aura pas lieu demain après un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au club. Des discussions sont en cours avec l'UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur ce match en temps voulu», expliquent les Spurs dans leur communiqué.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



