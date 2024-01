Le Havre - OL : les compositions sont là

La dix-huitième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre Le Havre et l’Olympique Lyonnais.. A domicile, les Normands s’articulent dans un 3-5-2 avec Arthur Desmas dans les cages derrière Loïc Négo, Arouna Sangante, Étienne Youté, Gautier Lloris et Christopher Operi. Daler Kuzyaev, Oussama Targhalline et Yassine Kechta constituent le milieu de terrain. En pointe, Emmanuel Sabbi est épaulé par Josué Casimir.

De leur côté, les Rhodaniens s’organisent dans un 3-4-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car alors qu’Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico officient comme pistons. Maxence Caqueret et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu. Rayan Cherki et Diego Moreira soutiennent le buteur Alexandre Lacazette.

Les compositions

Le Havre : Desmas - Sangante, Youté, Lloris - Négo, Kuzyaev, Targhalline, Kechta, Opéri - Casimir, Sabbi

Olympique Lyonnais : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car - Maitland-Niles, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Cherki, Lacazette, Moreira