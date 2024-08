Arsenal : accord trouvé avec Bournemouth pour Neto

Avec le futur départ d’Aaron Ramsdale du côté de Southampton, Arsenal est en quête d’une doublure à son portier titulaire David Raya. Si ces derniers jours, le nom de John Garcia, de l’Espanyol Barcelone, est revenu avec insistance du côté des Gunners, c’est un autre gardien va prendre la direction de l’Emirates Stadium. D’après [The Athletic](https://www.nytimes.com/athletic/5732552/2024/08/29/arsenal-neto-bournemouth-transfer/), les négociations entre l’Espanyol et Arsenal n’ont pas avancé. Les Anglais se sont donc tournés vers Bournemouth et ont conclu un accord pour le prêt de Neto.

L’ancien portier du FC Barcelone, âgé de 35 ans, évolue depuis chez les Cherries depuis deux saisons. Bournemouth ne devrait pas être lasé à ce poste, puisque le club anglais a enregistré l’arrivée de Kepa Arrizabalaga en prêt, il y a quelques jours.