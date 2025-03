PSG : l’entourage d’Al-Khelaïfi répond à l’attaque d’Adrien Rabiot

Visé par des chants et une banderole insultante de la part des supporters du Paris Saint-Germain lors du Clasico face à l’OM (3-1), Adrien Rabiot avait répliqué sur ses réseaux sociaux, en visant notamment Nasser Al-Khelaïfi. « Insulter une mère et un père décédé. Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde, et même plus, la classe ne s’achète pas. »

Muet depuis les incidents, NAK a réagi, par l’intermédiaire de son entourage. « C’est incroyable, désormais Nasser est même coupable pour les chants des supporters. On préfère rester élégants, et ne pas répondre », a fait savoir le clan du président parisien dans les colonnes de L’Équipe. Les deux parties sont plus que jamais irréconciliables.