Le FC Barcelone prépare une nouvelle baisse de salaire pour tous ses joueurs !

Ce matin, nous vous relayions une informations en provenance de Catalogne indiquant que si Memphis Depay n’a pas signé au FC Barcelone lundi dernier, c’est parce que la LFP espagnole a mis son véto. La raison ? Le salaire du Batave allait faire exploser le plafond autorisé pour la masse salariale culé. De quoi confirmer les difficultés financières du géant espagnol.

Ce matin, le journal Sport soulignait justement que les départs de Rafinha, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Arthur, Jean-Clair Todibo et de Moussa Wagué ont permis aux Blaugranas d’économiser pas moins de 77 M€ en salaires. De quoi alléger la note, même si la direction catalane a annoncé vouloir serrer encore plus la ceinture.

Le Barça est dans le rouge

Selon Marca et la Cadena COPE, le Barça a lancé une grande opération de baisses des salaires pour toutes les sections du club (football, handball, basketball etc…) et cela concerne aussi bien les joueurs que le personnel. Une mesure qui ressemble fort au chômage partiel instauré en mars et pour lequel le président Josep Maria Bartomeu avait réussi, non sans mal, à ce que ses joueurs acceptent de baisser temporairement leurs émoluments de 70%. Pour le moment, le pourcentage de cette nouvelle baisse espérée n’a pas filtré. La Cadena COPE explique d’ailleurs que les dirigeants clés ont désormais 15 jours pour en discuter avec le Comité d’entreprise.

Les joueurs, eux, devront choisir un représentant pour les négociations avec la direction. Un long feuilleton s’annonce donc pour le Barça, d’autant que la radio ajoute une précision de taille. Si cette nouvelle baisse se confirme, certains joueurs pourraient profiter d’un vide juridique dans le droit du travail qui leur permettrait de rompre unilatéralement leur contrat. Et si cela s’avère exact, l’équipe Bartomeu n’a pas fini de jouer avec les nerfs des socios blaugranas.