DNCG : l’OL va enfin être fixé

Le 28 novembre, l’OL avait un rendez-vous capital avec la DNCG. L’été dernier, le gendarme financier du football français avait encadré le club lyonnais, notamment au niveau de son mercato. John Textor et ses équipes n’avaient pas les mains libres. Ils espèrent être mieux lotis en janvier. Pour cela, il faut que la DNCG donne un avis favorable. Pour rappel, elle a demandé un sursis afin d’avoir d’autres éléments et examiner le dossier lyonnais plus précisément.

Selon le quotidien L’Equipe, l’OL va enfin être fixé. En effet, la DNCG va rendre son verdict demain. Les pensionnaires du Groupama Stadium vont donc savoir s’ils pourront investir durant le mercato. Un mercato crucial pour la survie du club, qui est toujours dernier de Ligue 1. Récemment, le quotidien sportif a évoqué une enveloppe d’environ 50 millions d’euros pour recruter quatre joueurs.