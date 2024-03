La terrible révélation de Jack Wilshere

Jack Wilshere (32 ans) était le jeune milieu prodige d’Arsenal au tournant des années 2010. Un joueur d’exception, à l’aise balle au pied, capable de combiner avec les attaquants et de réaliser toute sorte de passes en étant très actif sur le terrain. Sauf que la carrière de l’Anglais a été ruinée par des blessures. Fracture de la cheville (2011), des entorses à répétitions et une fracture dans le péroné (2015) ont entaché une carrière pleine de promesses. Dans le podcast William Hill Up Front, l’international anglais est revenu sur sa fragilité qui aurait pu mettre fin à sa carrière à 19 ans.

« Après cette saison 2010/11 où je me suis blessé, je n’ai plus jamais été le même joueur, j’ai joué avec des douleurs physiques tous les jours. Mentalement, j’étais toujours là, probablement un peu plus fort à cet égard, mais c’était une grave blessure, qui mettait sa carrière en danger. (…) Je suis assis devant deux médecins et ils me disent que je ne jouerai peut-être plus jamais. Je suis là en train de dire : "Quoi ? Je suis un jeune de 18 ans qui joue semaine après semaine en Premier League, ça n’arrive pas !" » a confié Jack Wilshere. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a pu continuer sa carrière, mais toujours avec des gênes permanentes.