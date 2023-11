Ligue 2 : petite révolution, le Paris FC rend ses matches gratuits jusqu’à la fin de la saison

C’est une petite révolution qui est en train de prendre du côté de Charlety. Sur son compte Twitter, le club du Paris FC a en effet annoncé ce vendredi la gratuité de ses matches à domicile jusqu’à la fin de la saison (les matches de l’équipe féminine sont également concernés). Une première mondiale pour un club professionnel, et qui a pour objectif de rendre le football accessible à tous.

« Nous sommes fiers de porter ce projet ambitieux et précurseur, qui dépasse le simple cadre du sport par les valeurs qu’il véhicule. Nous voulons rassembler autour de notre club, de nos équipes, tout en nous engageant avec force et conviction. Dans un contexte de pouvoir d’achat difficile, nous sommes convaincus qu’un club peut être un outil idéal pour fédérer les bonnes volontés et répondre à son niveau aux enjeux sociétaux», a déclaré le président du club, Pierre Ferracci.