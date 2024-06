Michel Platini démantibule Aleksander Čeferin et Gianni Infantino

Dans un grand entretien accordé au journal italien de La Repubblica, Michel Platini, ancien président de l’Union des associations européennes de football (UEFA), n’a pas mâché ses mots sur les dirigeants du football aujourd’hui, à savoir Aleksander Čeferin, actuel dirigeant de l’UEFA, et Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (FIFA). Innocenté par la justice suisse dans l’affaire du paiement de 1,8 million d’euros sans contrat écrit, Platini est dégoûté par la tournure que prend le football depuis plusieurs années et les différents projets en cours ne font que confirmer ce qu’il pense, selon ses propos :

La suite après cette publicité

«C’est fini : je me retrouve avec l’injustice que j’ai subie et je la garde. Je connais les managers d’hier et d’aujourd’hui, quand même, Ceferin et Infantino représentent le néant, ils ne pensent qu’à l’argent. Ils ont créé un nouveau format. C’est une stupide Ligue des Champions avec trop de matchs. Je voulais que la gouvernance du football soit confiée aux joueurs, à ceux qui s’y connaissent vraiment. En tant que joueur, entraîneur et manager, j’ai toujours essayé de bien faire, d’augmenter le plaisir du football et la base de ceux qui le jouent. Aujourd’hui, ce sport est entre les mains de managers sans histoire et des entraîneurs obsédés par la tactique.», a fustigé la légende de la Juventus.