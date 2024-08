Hans Hateboer va signer à Rennes

Norvège, Championship, Serie A… Le Stade Rennais et Frederic Massara s’activent sur tous les fronts pour fignoler ce mercato d’été. Après avoir vendu Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Belocian, Matthis Abline ou encore Guéla Doué pour un peu plus de 70 millions d’euros, le club breton a compensé cette vague de départs avec les arrivées de Glen Kamara, Albert Grønbaek, Leo Østigård ou encore Mohamed Jaouab. Ces derniers jours, nous vous révélions que les Rouge et Noir étudiaient également la faisabilité des arrivées du jeune Brésilien Wesley Gassova (pour pallier au futur départ de Désiré Doué), de Pierre Lees-Melou ou encore de Yáser Asprilla, pour qui la tâche s’annonce en revanche plus ardue.

De son côté, la presse brésilienne faisait état d’un intérêt de Rennes pour l’international auriverde Fabricio Bruno, et du jeune Vanderlan (Youssouf Moukoko était également ciblé). D’après nos informations, une autre piste prend un peu plus d’ampleur ces dernières heures, et elle mène à Hans Hateboer. L’international néerlandais (13 sélections), vainqueur de l’Europa League avec l’Atalanta Bergame, où il évolue depuis 2017, est en effet attendu dans les prochains jours en Bretagne pour signer son contrat avec Rennes. Un accord a été trouvé pour le transfert du milieu de terrain de 30 ans entre l’Atalanta et le club breton.