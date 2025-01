Lens : Will Still clarifie les cas Danso et de Pereira Da Costa

Le RC Lens a dû composer sans Kevin Danso contre Angers en raison d’une blessure au genou survenue lors de l’entraînement. Bien que l’Autrichien soit sur la liste des joueurs potentiellement sollicités, la situation reste floue. Will Still a clarifié l’absence de Danso en précisant : « Kev ne veut pas partir, il devait partir cet été et on était ouvert sur l’idée d’une discussion si jamais il y a une offre. Mais Kev n’est pas en train de nous saboter. Il s’est fait mal à l’entraînement. Il a pris le ballon sur la cheville qui a tordu et ça a tiré sur son genou. »

Still est également revenu sur l’incertitude entourant l’avenir de plusieurs joueurs, dont celui de David Pereira Da Costa, qui a reçu une offre de Portland. « Je sais qu’il y a une belle offre pour lui, mais aucune décision de sa part n’a été prise jusqu’à maintenant à ma connaissance. Je ne sais pas où lui en est par rapport à ça », a-t-il expliqué. Affaire à suivre.