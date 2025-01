RC Lens : trois clubs en approche pour Kevin Danso

«Je ne sais pas si je quitterai les Sang et Or en janvier. Là, je suis concentré sur la saison, le fait d’être bon. Janvier est une possibilité. Comme pour n’importe quel joueur. Qui est intransférable ? Il n’y a rien de prémédité. Je veux jouer au plus haut niveau, me prouver que j’en suis capable. L’aspect sportif sera prioritaire», lançait Kevin Danso il y a quelques semaines. Le défenseur de 26 ans est redevenu un titulaire indiscutable au sein de la défense artésienne depuis son retour à la compétition le 19 octobre, l’un des premiers joueurs placés dans le onze du RC Lens par Will Still.

Une régularité et des performances qui font de lui un joueur très convoité. Il y a peu, Wolverhampton a pris des renseignements sur l’international autrichien de 26 ans sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2027. Mais Danso s’intéresse à des projets plus ambitieux et les Wolves se sont rabattus sur Emmanuel Agbadou du Stade de Reims. Si la Juventus est aujourd’hui hors course par manque de moyens financiers, d’autres formations sont actuellement très intéressées par le n°4 lensois. En Allemagne, le VFB Stuttgart, qui cherche un défenseur central comme nous vous l’avions révélé il y a peu, garde un œil attentif sur le joueur.

Les cadors turcs adorent Kevin Danso

Mais c’est en Turquie que les clubs sont les plus réceptifs à la situation de Kevin Danso. Selon nos informations, le Galatasaray et le Fenerbahce, qui ont décidé de se montrer très actifs cet hiver, sont très chauds sur l’international autrichien. Mais pour tenter d’attirer le joueur, qui continue à faire le job à 100 % avec les Sang et Or depuis l’échec de son transfert à la Roma, il va falloir mettre les moyens.

Le RC Lens, qui va sans doute perdre Abdukodir Khusanov (Manchester City et le Real Madrid sont notamment à l’affût), n’est pas spécialement enclin à laisser partir un autre cadre défensif lensois en la personne de Kevin Danso cet hiver. Mais une somme conséquente (supérieure à 20 M€) pourrait les convaincre de lâcher du lest pour un joueur qui avait obtenu un bon de sortie l’été dernier rappelons-le. Dès lors, les propositions de prêt avec option d’achat, qui sont déjà bien nombreuses, ne devraient pas être retenues cet hiver. Qu’on se le dise, l’hiver risque d’être long pour les supporters lensois…