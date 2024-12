Stuttgart veut faire son mercato en Ligue 1

Fringuant dauphin du Bayer Leverkusen l’an passé en Bundesliga, Stuttgart avait été l’une des sensations de la saison 2023-24 et s’était payé le luxe de devancer le Bayern Munich au classement final du championnat. Tranchant offensivement, le VFB disposait également d’une défense de fer (la 2e l’an passé en championnat avec 1,15 but encaissé par match). Mais le ciel bleu s’est obscurci depuis le début de la saison pour la bande à Sebastian Hoeness qui peine aussi bien en championnat (seulement 10e) qu’en Ligue des Champions (26e derrière le PSG et pour l’instant non qualifié pour les barrages).

Si ce dernier peut toujours compter sur Ermedin Demirović, Deniz Undav et Enzo Millot, Stuttgart a perdu gros défensivement. Et c’est là que le bât blesse. Les piliers défensifs du club ont quitté le club (Waldemar Anton a été transféré à Dortmund pour 22,5 M€ tandis que Hiroki Ito a signé pour le Bayern contre 30 M€) tandis que ceux qui sont restés ou qui ont été recrutés sont loin de donner leur pleine mesure. Dan Axel Zagadou est blessé de longue date et nul ne sait s’il parviendra à retrouver son meilleur niveau tandis que Ameen Al-Dakhil, arrivé l’été dernier en provenance de Burnley, n’est pas parvenu à s’imposer.

Wooh et Kinkoué plaisent au VFB Stuttgart

La direction du club allemand, qui voit chaque semaine sa défense se faire persécuter aussi bien en Bundesliga (1,65 but encaissé par match) qu’en Ligue des Champions (2 buts encaissés par match), se doit donc de recruter un défenseur capable de s’intégrer rapidement et qui pourrait représenter l’avenir du club. Selon nos informations, le VFB pourrait trouver son bonheur en Ligue 1 puisque Stuttgart a jeté son dévolu sur le défenseur international camerounais du Stade Rennais Christopher Wooh et sur la promesse du Havre, Étienne Kinkoué. À savoir deux défenseurs de 22 ans disposant d’une belle marge de progression et qui possèdent quasiment la même valeur marchande, à savoir entre 8 et 10 M€.

Concernant le premier, il a perdu sa place de titulaire et n’est plus vraiment en odeur de sainteté en Bretagne depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête de l’équipe pro. Le roc international camerounais (16 sélections - 2 buts), qui avait été recruté pour 9 M€ par Rennes à Lens en toute fin de mercato estival 2022, est poussé vers la sortie par Massara qui veut apporter de l’expérience à une défense qui en manque cruellement. Quant à l’international espoir tricolore, qui avait évoqué dans nos colonnes un possible départ cet hiver il y a quelques semaines, il a eu du mal à se remettre la tête à l’endroit après un vrai-faux départ à Hoffenheim l’été dernier. Reste que le besoin d’argent frais nécessaire à la survie du HAC associé à la volonté du joueur de partir dans un club ambitieux pourraient avoir raison de son avenir en Normandie. Entre Dan Axel Zagadou, Enzo Millot, Anthony Rouault et Fabien Rieder, Stuttgart a prouvé sa capacité à faire briller les anciens du Championnat de France. De quoi apporter de solides arguments si jamais le VFB, qui n’aura aucun mal à sortir le chéquier, décide de passer à la vitesse supérieure sur ces deux talents "made in Ligue 1"…