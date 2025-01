Mercato Lens : le feuilleton Khusanov prend une nouvelle tournure !

À Lens, on n’avait jamais vu cela. Rarement un joueur n’avait autant marqué les esprits en si peu de temps et n’avait connu une telle marge de progression. Ce joueur, c’est bien évidemment Abdukodir Khusanov. Couvé à son arrivée, le roc défensif ouzbek, recruté pour 100 000 € par le club artésien est devenu un pilier du RC Lens, l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et un élément unanimement apprécié en interne et dans le vestiaire. Chez la plupart des scouts européens, son nom ressort quasiment tout le temps tout en haut dans la plupart des rapports, mais aussi dans les datas, éléments devenus incontournables pour les cellules de recrutement.

Concernant, Khusanov, le plan lensois était simple durant l’été, accompagner la progression du joueur de 20 ans en fin de contrat en juin 2027, en profiter au maximum et le vendre en fin de saison dans un club qui conviendrait à toutes les parties. Oui, mais voilà, entre temps, les non-transferts de Kevin Danso à la Roma et de Neil El Aynaoui à Monaco qui devaient rapporter une quarantaine de millions d’euros au club nordiste durant le mercato estival ont plombé les finances du club et ce, même si le prêt contracté il y a quelques semaines a résolu bien des problèmes. Mais la perspective de vendre Khusanov et de solder de nombreuses dettes est très tentante pour Lens et pour son directeur sportif Diego Lopez qui a mandaté dès l’automne Jorge Mendes pour vendre la meilleure valeur marchande de son effectif. Comme nous vous l’avions révélé dès le mois d’octobre, le super agent portugais avait d’ailleurs initié une approche avec Luis Campos et le PSG.

Jorge Mendes discute avec Manchester City et le Real Madrid

Diego Lopez confirmait d’ailleurs l’existence de ce mandat club exclusif dans les colonnes de l’Equipe le 20 décembre, une déclaration aussi surprenante qu’inattendue pour un tel deal qui marquait clairement la volonté du directeur sportif lensois de faire accélérer le dossier. «On a décidé, dans le projet de club, de le faire. On a mis sur la table toutes les options. On a beaucoup analysé et on a décidé avec Pierre Dréossi de signer un mandat avec Jorge Mendes. C’est le résultat d’une analyse du marché en interne, du prix d’un transfert et de plein d’autres facteurs.» Il faut dire qu’avec une quinzaine de clubs intéressés, Lopez pouvait espérer voir les enchères grimper pour son défenseur.

Interrogé par DAZN avant le match face à Toulouse ce dimanche, le directeur général du RC Lens, Pierre Dréossi en remettait une couche : «Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore (..). On a la meilleure défense du championnat. Alors c’est vrai que si Khusanov part… S’il doit partir et si les offres sont intéressantes, c’est surtout pour essayer de retrouver un équilibre économique. J’espère qu’avec sa vente, on va revenir à un niveau qui correspond plus à celui du RC Lens, mais sans ambition moins importante.» Selon nos informations, une réunion entre Manchester City, Jorge Mendes et le RC Lens a eu lieu la semaine dernière en présence du père du joueur Khikmatzhon Khoshimov et de son agent Khasbiullin Gairat. Le Real Madrid, qui est à la recherche d’un défenseur central, est, lui aussi, très intéressé par le profil du joueur qui était suspendu pour la rencontre face au TFC. L’objectif lensois étant de récupérer bien plus que 25 M€.

«C’est à Abdukodir de décider de la prochaine étape à franchir»

Mais le joueur dans tout ça ? Il suit la situation avec intérêt avec ses représentants. Très respectueux du club artésien qu’il avait choisi alors qu’un club allemand et un club anglais s’étaient manifestés avant qu’il choisisse Lens, Khusanov a un plan de carrière bien défini comme son entourage nous l’a d’ailleurs confié. «Le joueur aime le RC Lens de tout son cœur. Mais nous comprenons le désir du club de tirer un avantage financier du transfert, et ils le méritent pour leur confiance dans le jeune joueur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Lens nous a donné et que dans cette situation, mais c’est au joueur de décider de la prochaine étape à franchir. Abdukodir est aujourd’hui prêt à rester quelques mois en plus à Lens s’il faut. Le développement sportif du joueur est une priorité pour nous et c’est pourquoi nous avons décidé de signer Lens à ce moment-là alors que nous avions d’autres propositions.»

Aujourd’hui, des clubs comme le Bayer Leverkusen, le Napoli, la Juventus, le Borussia Dortmund et surtout Newcastle (qui est l’un des clubs les chauds actuellement avec le Real Madrid et Manchester City) sont des clubs intermédiaires qui pourraient permettre à Khusanov de franchir un nouveau palier avant de faire le grand saut vers le top du top européen. Deux salles, deux ambiances donc pour l’avenir du défenseur lensois qui va animer tout le mois de janvier du mercato en Ligue 1. Pour un épilogue heureux, il faudra sûrement que l’une ou l’autre partie y trouve son compte. Pour l’instant, on en est très loin.