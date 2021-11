Angleterre : Gareth Southgate prolonge

La Fédération anglaise de football a officialisé ce lundi la prolongation de contrat de son sélectionneur Gareth Southgate jusqu'en 2024. Un renouvellement qui survient après la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, qui ont bien réussi aux Three Lions, leader de la poule I avec 26 points pris sur 30 possibles et sans aucune défaite.

Officialisé à la tête de la sélection en novembre 2016 après un mois d'intérim, l'ex-international anglais (57 sélections, 2 buts) avait amené l'Angleterre en demi-finale de la dernière Coupe du Monde en Russie avant d'être éliminé par la Croatie. L'entraîneur de 51 ans a également connu la phase finale de la première édition de la Ligue des Nations, lors de laquelle il a terminé 3e, avant d'être finaliste malheureux à domicile de l'Euro 2020, remporté par l'Italie à Wembley l'été dernier.

