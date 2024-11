Une ancienne gloire du Real Madrid s’en prend à Kylian Mbappé

Toujours pas pour Kylian Mbappé. Toujours pas de match référence cette saison pour le Français en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Hier face à Liverpool (2-0), l’ancien joueur du PSG a traversé la rencontre comme une âme en peine, et c’était même à se demander si un sort ne lui avait pas été jeté. Entre sa première perte de balle à la 4e minute entraînant presque un but des Reds, son penalty raté, ou encore sa nouvelle perte de balle amenant le penalty manqué de Salah, le joueur de 25 ans n’a jamais rien réussi. Pourtant, avec l’absence de Vinicius sur le côté gauche, il avait quasiment tout pour enfin lancer sa saison, à une exception : la paix intérieure, capitale pour donner sa pleine mesure. Mais la presse espagnole est impitoyable, et Mbappé l’a certainement remarqué à ses propres dépens depuis septembre.

Hier après le match, même l’ancien joueur du Real Madrid, Steve McManaman, l’a chargé : «ils avaient besoin de lui, sans Vinícius, sans d’autres joueurs, Madrid avait besoin de lui, ils avaient besoin de lui pour faire quelque chose, et il a été faible, a exprimé l’un des buteurs de la finale de Ligue des Champions 2000 contre Valence, sur TNT Sports. C’était son moment. Mbappé devait faire un pas en avant aujourd’hui et il ne l’a pas fait. Madrid traverse une période difficile et ses stars ne vont pas bien. La presse espagnole, vous le savez bien, Gareth (Bale, présent en plateau, ndlr), va être impitoyable avec lui, avec Kylian.»