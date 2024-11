Tout Madrid est en panique pour Kylian Mbappé

Madrid déchante avec Kylian Mbappé. Et pas qu’un peu. Les derniers mois du Bondynois sous le maillot du Paris Saint-Germain n’avaient rien d’encourageant, mais dans la capitale espagnole, tout le monde pensait que le capitaine des Bleus allait se métamorphoser une fois la tunique blanche enfilée. C’est raté. Mbappé reste un joueur totalement méconnaissable. Sa prestation d’hier soir à Anfield lui a d’ailleurs valu une belle vague de critiques. Et chez les amoureux du Real Madrid, le constat est terrible.

« Le premier examen était le Clasico, hier, c’était le deuxième et il n’a pas été à la hauteur. On aimerait tous savoir ce qui lui arrive. C’est vrai qu’on le voit sans confiance, timide. Juste avant de tirer le penalty, il avait l’air d’avoir peur. C’est sans doute le premier à ne pas être content de son rendement. Le Madridisme l’attendait avec impatience. À Paris, il avait tout sous contrôle. Mais le maillot du Real Madrid pèse énormément. C’est très difficile de jouer avec cette tunique », a confié l’ex-Merengue, Guti sur le plateau du Chiringuito.

La déception est immense

Autre ancienne gloire du Real Madrid, Jorge Valdano estime que le cas Mbappé n’est pas le plus gros problème des Merengues, mais il concède que le Français se met trop de pression. «Chaque fois qu’il touche le ballon, il veut réaliser l’action de sa vie, ce qui affecte son calme, mais Mbappé est le moindre des problèmes du Real Madrid», a-t-il confié à Movistar+. Même constat pessimiste chez Bernd Schuster. « Il n’a pas le caractère que nous attendions. Il ne se révèle pas être un leader ».

Relevo se montre un peu plus alarmiste. « Panique pour Kylian Mbappé et son seul remède n’existe pas au Real Madrid », écrit le média qui ajoute : « sur le plan footballistique, le match de Liverpool a été un exemple de ce qu’il apporte au plan d’Ancelotti. Un joueur participatif, mais imprécis. Il est même excessif dans ses dribbles, presque toujours horizontaux, et pas pour prendre de la profondeur. Il ne dribble pas les adversaires et ne gagne pas de mètres avec la même facilité que Vinicius. En plus de son déficit défensif, il perd trop de ballons. » Enfin, Relevo conclut en affirmant que les fans du Real Madrid ont hué des stars telles que Zidane ou Benzema. Aucun traitement de faveur ne sera donc accordé à Mbappé.