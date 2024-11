Real Madrid : la presse espagnole assassine Kylian Mbappé

Le calvaire de Kylian Mbappé se poursuit. Recrue phare du Real Madrid, l’été dernier, le Français était censé apporter une valeur inestimable à l’attaque merengue. Aujourd’hui, il ne fait que s’attirer les foudres et les moqueries des médias espagnols et internationaux. Mbappé en avait déjà déçu quelques-uns après le Clasico désastreux de la Casa Blanca (0-4) et ce mercredi soir, il n’a pas arrangé son cas lors du choc face à Liverpool (0-2). Avec l’absence de Vinícius Júnior, le Bondynois retrouvait pourtant sa zone de prédilection, l’aile gauche. Mais sans le Brésilien, le Real Madrid voulait qu’il endosse enfin le rôle de leader offensif. Un statut qui semble encore peser trop lourd pour lui.

Incapable de faire des différences, Mbappé a raté un penalty qui aurait permis aux siens d’égaliser et sa chute provoquée par le coup d’épaule de Virgil van Dijk est devenue un même sur les réseaux sociaux. Bref, une nouvelle soirée catastrophique pour le numéro 9 madrilène. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a reconnu que son joueur vivait une période compliquée, mais il l’a défendu. « Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c’est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l’amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois, il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L’idée, c’est de faire des choses simples, de ne pas se compliquer la vie. Il ne faut pas le blâmer pour des penalties manqués, les gens manquent des penalties, ça arrive souvent. Il faut être patient avec lui, c’est un joueur exceptionnel. »

«Personne n’attendait ce Mbappé»

En revanche, la presse espagnole ne semble plus disposée à faire preuve de patience avec le capitaine de l’équipe de France. Sur le plateau du Chiringuito, ils ont été nombreux à pointer du doigt la prestation de Mbappé. « Si tu es le meilleur, casse-tout ! Tu as enfin l’aile gauche pour toi ! L’autre (Vinícius Jr) n’est pas là ! Mais non, c’est la complexité du monde, du tout… C’est un joueur qui doit faire des différences. Mais il ne fait rien, il ne marque même pas un penalty », a lâché le journaliste Juanma Rodriguez, avant que Guti, ancien Merengue, ne rende un verdict implacable. « Le premier examen était le Clasico, hier, c’était le deuxième et il n’a pas été à la hauteur. On aimerait tous savoir ce qui lui arrive. C’est vrai qu’on le voit sans confiance, timide. Juste avant de tirer le penalty, il avait l’air d’avoir peur. C’est sans doute le premier à ne pas être content de son rendement. Le Madridisme l’attendait avec impatience. À Paris, il avait tout sous contrôle. Mais le maillot du Real Madrid pèse énormément. C’est très difficile de jouer avec cette tunique. Le faire partir serait une grosse erreur. Le club va le protéger. »

De son côté, le journal catalan Mundo Deportivo ne s’est pas privé d’en remettre une couche : « le Français a été la grande déception d’une soirée où tout le monde l’attendait et où il a lamentablement échoué. » AS a été plus soft : « pas de Mbappé, ni de Real Madrid à Anfield. Mbappé a raté un penalty et n’a pas été la solution. » L’autre quotidien madrilène, Marca, s’inquiète clairement du joueur qu’a récupéré la Casa Blanca. « Mbappé, une soirée cauchemar. La crise de confiance ronge Mbappé. Le constat est sans appel : Kylian Mbappé n’est plus l’ombre du joueur qu’il a été ces dernières années. Les choses ne lui réussissent pas et la crise de confiance dont il souffre le ronge au point d’en faire un footballeur méconnaissable. Personne n’attendait ce Mbappé. La situation se reflète dans le visage de Kylian Mbappé, un joueur qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Le Français a manqué un penalty à 1-0 qui aurait pu permettre à Madrid de revenir dans le match, même si son erreur aux 11 mètres a été la moindre des choses. Sans Vinicius, le soir où il était le plus attendu, il a joué un match calamiteux. » Rhabillé pour l’hiver, Kylian Mbappé est au plus mal.