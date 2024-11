Real Madrid : Kylian Mbappé s’est totalement loupé

Les soirées se suivent et ne se ressemblent même plus pour Kylian Mbappé. Elles deviennent malheureusement de pire en pire. Ce soir, le Real Madrid a de nouveau été battu en Ligue des Champions. Après le LOSC et l’AC Milan, le champion d’Europe en titre a cette fois chuté à Liverpool (2-0) dans une soirée où rien ne s’est passé comme prévu. Aligné seul en pointe en l’absence de Vinicius Jr et de Rodrygo, le Français n’a jamais fait le poids, malgré les présences de Brahim Diaz et d’Arda Güler. Le Marocain et le Turc ont eux aussi raté leur soirée par ailleurs.

Sa première période fut un calvaire. Bien serré par le duo Van Dijk-Konaté, le capitaine des Bleus n’est jamais parvenu à exprimer sa vitesse. Même en décrochant, son influence sur le jeu s’est réduite, si tentée qu’elle ait existé. Son contact perdu, où il tombe à la renverse face à Van Dijk, ou encore ce retour magnifique de Conor Bradley dans ses pieds, illustrent les difficultés du soir de l’attaquant. Durant ces 45 premières minutes, il a perdu neuf ballons et réussi un dribble sur deux pour seules statistiques. La suite fut plus terrible encore.

Les joueurs du Real Madrid le soutiennent

Le Real Madrid subissait beaucoup et finissait par voir Mac Allister ouvrir le score (52e). Mais rapidement, l’espoir renaissait avec un penalty concédé par Robertson sur Lucas Vazquez. Sauf que rien ne souriait à l’ancien Parisien à Anfield ce soir. Caoimhín Kelleher avait tout vu avant et plongeait du bon côté, sur sa gauche, pour repousser la tentative de Mbappé (61e). Le gardien irlandais dégoûtait la star et voyait son intervention être bonifiée plus tard par le second but des Reds, signé Gakpo aux abords du dernier quart d’heure (76e). «Ça ne va pas bien, concédait Ceballos. Il ne marque pas les buts qu’il veut marquer. C’est difficile de s’installer dans un club comme Madrid mais il y arrivera, j’en suis sûr.»

Ce pénalty non transformé fut la principale occasion de la Casa Blanca, le seul tir cadré du Français également sur deux tentés seulement. Il a fini la rencontre avec 15 ballons perdus et des efforts défensifs encore insuffisants. Et que dire dans le jeu offensif, tant il est encore une fois passé à côté de sa prestation. «On le voit, il s’entraîne bien, et avec beaucoup confiance, affirmait pourtant Modric après le coup de sifflet final. Des fois ça fonctionne, des fois non. Aujourd’hui, ça n’a pas marché, surtout avec le pénalty. Mais nous avons confiance et je suis sûr que Kylian fera ce qu’on attend de lui.»

Mais le Real Madrid attend depuis longtemps déjà et ce match ne va pas arranger son cas, d’autant qu’il avait les clés de l’attaque ce soir. «Bien sûr qu’il est déçu, il a raté un penalty, c’est le football, ça peut arriver. Seuls ceux qui prennent la responsabilité de tirer peuvent rater. Il doit se relever et tenter de marquer au prochain match», s’est voulu rassurant Carlo Ancelotti au micro de Canal+. Il y a pourtant urgence pour les Merengues et pour leur numéro 9. Ce soir, le club madrilène est 24e au classement de la Ligue des Champions et les doutes s’accumulent au-dessus de la tête de Kylian Mbappé.