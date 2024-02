LdC : Pepe et Lamine Yamal font tomber deux records

Ce mercredi, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions nous offraient deux belles affiches alléchantes avec d’un côté un duel entre deux formations malades, Naples et le FC Barcelone, et de l’autre une confrontation entre le FC Porto et Arsenal. Si Italiens et Espagnols se sont quittés sur un score de parité (1-1), les Portugais quant à eux ont arraché la victoire sur le gong face aux Anglais (1-0). Au-delà des résultats, deux joueurs auront marqué à jamais l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Titulaire en défense centrale face à Arsenal, Pepe, qui fêtera ses 41 ans le 26 février prochain, est devenu le plus vieux joueur de champ à participer à une rencontre de phase finale, quelques mois après avoir succédé à Francesco Totti en étant le joueur le plus âgé à disputer la phase de poule. En parallèle, Lamine Yamal (16 ans et 233 jours) a fait tomber un record de précocité en devenant en Italie le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match à élimination directe en C1.