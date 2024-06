Ronaldinho dézingue de nouveau le Brésil

Ronaldinho est bel et bien fâché contre le Brésil. L’ancien joueur de la Seleção ne rate plus une seule occasion pour critiquer sa sélection. Hier déjà, le Ballon d’Or 2005 n’a pas épargné le Brésil, affirmant qu’il ne regarderait aucun match lors de la Copa América. L’ancien joueur du PSG et du Barça en a rajouté une couche avec un nouveau message marquant son profond désamour envers l’équipe de Dorival.

« C’est un moment triste pour ceux qui aiment le football brésilien. C’est difficile de trouver l’énergie pour regarder les matchs. C’est peut-être l’une des pires équipes de ces dernières années, elle n’a pas de dirigeants respectables, juste des joueurs moyens pour la plupart. Il y a un manque d’amour pour le football. maillot, un manque de détermination et le plus important : la performance du football a été l’une des pires choses que j’ai jamais vues. C’est pourquoi je déclare mon abandon ici, je ne regarderai aucun match de la CONMEBOL Copa América, ni célébrer aucune victoire», a-t-il expliqué sur ces réseaux sociaux. La Seleção fera ses débuts en Copa América le 24 juin prochain. Les Brésiliens affronteront le Costa Rica avant de jouer la Colombie et le Paraguay dans le groupe D.