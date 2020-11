Ligue Europa : le Slavia Prague assomme Nice, Tottenham s'amuse face à Ludogorets, Naples rend un bel hommage à Maradona

Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue Europa, l'OGC Nice accueillait le Slavia Prague à l'Allianz Riviera. Troisièmes du groupe C, les hommes de Patrick Vieira devaient absolument l'emporter pour conserver de vraies chances de qualification. Pour y parvenir, les Aiglons se présentaient en 4-3-3 avec le trio Gouiri, Maolida, Claude-Maurice en attaque. De son côté, Jindrich Trpisovsky optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Kuchta en pointe. Il fallait attendre la 13ème minute pour voir le premier éclair de la soirée.

Lingr décochait une lourde frappe lointaine qui se logeait dans la lucarne de Benitez (0-1, 13e). La réaction niçoise arrivait à la 19e minute. Maolida lançait dans le dos de la défense Claude-Maurice qui voyait son intérieur du pied heurter le poteau. Le Gym frôlait la correctionnelle sur une contre-attaque de la formation tchèque. Olayinka, excentré, évitait la sortie de Benitez et redressait bien son ballon, mais Atal sauvait son équipe sur sa ligne (24e). Juste avant la pause, Rony Lopes enveloppait bien son coup-franc mais Kolar s'interposait (40e). Au retour des vestiaires, Jeff Reine-Adélaïde décochait une belle frappe qui tutoyait le montant de Kolar (49e).

Nice coule, Tottenham régale

Les hommes de Patrick Vieira égalisaient fort logiquement. Lopes alertait sur la droite Atal qui devançait la sortie de Kolar et voyait sa tentative heurter le poteau. Gouiri suivait bien et catapultait le ballon au fond des filets (1-1, 60e). Une minute plus tard, Olayinka, de la tête, obligeait Benitez à s'employer (61e). Malheureusement pour l'OGC Nice, le Slavia reprenait l'avantage par Olayinka de la tête à la réception d'un corner frappé par Ševčík (1-2, 64e). Le Slavia assénait le coup de grâce dans le dernier quart d'heure. Holes distillait un bon centre pour Sima dont la déviation de la tête surprenait Benitez (1-3, 75e). Une nouvelle défaite qui sonnait quasiment le glas des espérances niçoises en Ligue Europa. Dans les autres matchs de la soirée, Tottenham accueillait Ludogorets au Tottenham Hotspur Stadium. Pour cette rencontre européenne, José Mourinho alignait un 4-3-3 et titularisait notamment Dele Alli, Gareth Bale, Lucas Moura et Carlos Vinicius. Les Spurs démarraient idéalement la rencontre et ouvraient le score au quart d'heure de jeu. Winks lançait dans la profondeur Vinicius qui ajustait de près Ivanov (1-0, 16e). Le club londonien réalisait le break après la demi-heure de jeu.

Ndombele voyait sa frappe repoussée par Ivanov. Alli suivait bien et distillait une offrande pour Vinicius qui poussait le cuir au fond des filets (2-0, 34e). Tottenham prenait le large après l'heure de jeu sur une superbe inspiration de Winks qui voyait Ivanov avancé et lobait le gardien de Ludogorets (3-0, 63e). Le festival offensif des Spurs se poursuivait et Lucas Moura profitait d'un caviar de Vinicius pour inscrire le quatrième but (4-0, 73e). Endeuillé par le décès de Diego Maradona, le Napoli recevait le HNK Rijeka à San Paolo. Les hommes de Gennaro Gattuso ouvraient le score avant la pause par Politano qui profitait d'un excellent centre de Zielinski pour ouvrir le score (1-0, 41e). Dans le dernier quart d'heure, Lozano profitait d'un excellent service d'Insigne pour offrir le break aux siens (2-0, 75e). De son côté, l'AS Roma se déplaçait à Cluj. Les hommes de Fonseca prenaient les devants grâce à un but contre son camp de Debeljuh (0-1, 49e). Le club de la Louve faisait le break après l'heure de jeu par Jordan Veretout sur penalty (0-2, 67e).

Les résultats de la soirée

Nice 1-3 Slavia Prague : Gouiri (60e) pour Nice ; Lingr (13e), Olayinka (64e), Sima (73e) pour le Slavia

Bayer Leverkusen 4-1 Hapoël Beer Sheva : Schick (29e), Bailey (48e), Demirbay (76e), Alario (80e) pour Leverkusen ; Shviro (58e) pour Beer Sheva

CFR Cluj 0-2 AS Roma : Debeljuh (csc, 49e), Veretout (67e, sp) pour l'AS Roma

Dundalk 1-3 Rapid Vienne : Shields (63e, sp) pour Dundalk ; Knasmullner (11e), Kara (37e, 58e) pour le Rapid

Standard de Liège 2-1 Lech Poznan : Tapsoba (63e), Laifis (90+3) pour le Standard ; Ishak (61e) pour Poznan

Glasgow Rangers 2-2 Benfica : Arfield (7e), Roofe (69e) pour les Rangers ; Ramos (78e), Pizzi (81e) pour Benfica

PSV Eindhoven 3-2 PAOK Salonique : Gakpo (20e), Madueke (51e), Malen (53e) pour le PSV Eindhoven ; Varela (4e), Tzolis (13e) pour le PAOK

Granada CF 2-1 Omonia Nicosie : Suarez Charris (8e), Soro (73e) pour Granada ; Asante (60e) pour Nicosie

AZ Alkmaar 0-0 Real Sociedad

Naples 2-0 HNK Rijeka : Politano (41e), Lozano (75e) pour Naples

Tottenham 4-0 Ludogorets : Vinicius (16e, 34e), Winks (63e), Lucas Moura (73e) pour Tottenham