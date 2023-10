OM-OL | Streaming : comment regarder le match en direct

Chaque année, à l’annonce du calendrier de la Ligue 1 Uber Eats, les suiveurs du football français observent avec attention les dates du fameux Classique, cette rencontre entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Et après ce choc, les regards se tournent vers l’Olympico qui oppose l’OM et l’OL. Cette année, les deux équipes s’affrontent donc une première fois ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome. Un match dans le match entre les deux Champions du Monde 2006 Fabio Grosso en crise avec l’OL et Gennaro Gattuso qui essaye de lancer la machine de l’OM. Car cette rencontre entre Marseille, 8e et Lyon, dernier au classement, sera plus que décisive pour la suite de la saison.

La suite après cette publicité

Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki n’ont absolument pas le droit à l’erreur et voudront certainement faire chuter le rival pour obtenir leur première victoire de la saison. Alors que le club se déchire actuellement en interne, il faudra vite se concentrer sur ce match. Fabio Grosso qui a fait de nombreux tests depuis son arrivée, pourrait bien repartir sur du classique dans sa compo avec un 4-3-3. Reste à savoir s’il fera confiance aux cadres comme Caqueret, Tolisso ou Lovren ou s’il décidera de lancer certains jeunes comme Mahamadou Diawara qui ont montré de belles choses. Pour son avenir, ce match pourrait bien être un tournant. De son côté, Gattuso pourrait assurer la continuité dans ce choc arbitré par François Letexier. Le coach italien pourrait bien miser sur Amine Harit dans l’entrejeu avec les Sénégalais Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye pour accompagner Aubameyang. Veretout, bon depuis le début de saison, devrait aussi remplacer Ounahi dans le onze pour tenter d’enfoncer l’OL dans la crise.

Regarder le match OM-OL en streaming

Comme vous en avez l’habitude depuis le début de l’exercice en cours, il faudra continuer à bousculer vos habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir sur Canal + qui a diffusé de nombreux Classico de Ligue 1 Uber Eats depuis sa création en 1984, mais sur Amazon qui a raflé les droits des plus belles affiches de Ligue 1 Uber Eats, dont ce choc entre l’OM et l’OL et ce, au moins jusqu’à la fin de la saison. Il faudra donc suivre ce choc XXL opposant Paris au club phocéen sur Prime Video ce dimanche soir à 20h45.

La suite après cette publicité

Pour suivre cette affiche de Ligue 1, vous ne pourrez le faire qu’en streaming. En effet, depuis l’acquisition des droits de la Ligue 1 Uber Eats par Amazon, Canal + a perdu la diffusion de l’affiche de la journée du dimanche soir en L1 et la plupart des grosses affiches du championnat de France. Pour ne rien rater de ce classique de Ligue 1 et suivre ce match en streaming, vous devez vous inscrire sur le site OTT de Prime Video (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée et où vous allez regarder ce nouvel affrontement souvent spectaculaire entre deux formations qui totalisent 18 titres de champion de Ligue 1 Uber Eats. Le stream, disponible en haute qualité via l’application Prime Video, sera ainsi accessible sur de nombreux équipements n’importe où, aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, votre TV via Chromecast ou Smart TV, sans oublier votre smartphone, à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Comment regarder le streaming OM-OL ce soir en HD ?

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre tranquillement installé depuis votre canapé, il faudra vous connecter sur votre compte Amazon. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter sur Amazon Prime Video via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox Bouygtelecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une chromecast ou tout simplement votre smartphone. De plus, Amazon propose un bon plan, avec un essai gratuit de 30 jours à Prime Video. Ainsi, votre abonnement sera actif immédiatement, il suffira ensuite d’ajouter le pass Ligue 1 Uber Eats. De quoi profiter au dernier moment de cette soirée foot et des plus belles affiches du championnat de France de première division

cette saison.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour activer le pass Ligue 1 Uber Eats sur Amazon et accéder au match OM-OL.